(audio y video) Juan Huici presenta “Donde nacen las canciones”: Un viaje sonoro

8 mayo, 2026 156

El reconocido músico, docente y productor tresarroyense Juan Huici atraviesa un momento de gran expansión artística tras el lanzamiento oficial de su más reciente canción, titulada “Dónde nacen las canciones”.

En este nuevo trabajo, Huici despliega una propuesta musical de alta sensibilidad artística donde la lírica y la melodía se entrelazan con una precisión profesional. La canción navega por la estética del Rock-Pop, incorporando con sutileza tintes de otras músicas y estilos musicales logrando un equilibrio sonoro que invita a una escucha profunda y orgánica.

Este lanzamiento se distingue, además, por su cuidada identidad visual. El arte de tapa es una creación del artista visual Ignacio Carrera, quien logró plasmar la esencia del single en una pieza que dialoga en perfecta sintonía con el universo sonoro de la canción, aportando una profundidad estética que completa la experiencia del oyente. En cuanto a la calidad técnica y producción del audio, la mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Darío Hiriart, garantizando como es de costumbre un estándar de sonido competitivo y de alto nivel.

Es importante destacar que este lanzamiento cuenta con el respaldo de una sólida trayectoria académica. Juan Huici es músico recibido en el Conservatorio de Música de Tres Arroyos, una formación que también se traduce en el despliegue técnico y la riqueza compositiva de sus producciones.

Además de su faceta como cantante, guitarrista, musico y compositor, Juan desempeña un rol fundamental en la comunidad educativa local como director de su propia institución, la Academia de Música Juan Huici. Allí, vuelca su experiencia como profesor de canto y guitarra, formando a nuevas generaciones de músicos bajo los mismos estándares de excelencia que aplica en su carrera profesional.

El nuevo material ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales como Spotify y YouTube. Para quienes deseen profundizar en su propuesta educativa o artística, el músico mantiene un contacto fluido a través de sus redes sociales y continúa participando paralelamente en otros proyectos locales vinculados al folclore y la música latina.

Contacto y Distribución:

• Escuchar en Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/album/1zADdzIIhHUhGjkTdjB0uw?si=pzLgtuM2T9GrTaR1rirpLA

• Ver en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sxGJqyEYICk

• Redes Sociales / Academia: Instagram @juanjhuici

Letra de “Donde Nacen las canciones”:

Todos quisimos tener

Una espada, un pincel

Un juguete, una planta

La figurita del álbum

Que no completabas

Nadie te puede quitar

De una vez la ilusión

De haber luchado por ella

En realidad te hizo precio

Y así es tu planeta

Ella vibra en otro lugar

Vos de gira por la ciudad

Donde nacen las canciones

Dibujar el cielo es entender

Que el modo no es casualidad

Ventilar la herida, desprender la ira

Algo como despertar, y caminar

Sin pensar en un espacio

Más allá del ruido.

Vos sabes bien, no es igual

Entender y explicar

Calcular , arriesgarse

Lo singular de confiar

Lo que nunca escuchaste

Tal vez esperamos de más

Qué se yo, no está mal

Cada cual con su cuento

Todo cristal brilla mas

en los ojos del dueño

Y eso no se puede cambiar

Sos la gira por la ciudad

Donde nacen las canciones

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