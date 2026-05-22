(audio) Juan José Echeto repasa los 80 años de Olimpo: “El desafío es formar a los dirigentes del futuro”

22 mayo, 2026 163

El Club Sportivo Olimpo se encuentra celebrando su octogésimo aniversario, un hito que la institución planea festejar a lo largo de todo el año. Su presidente, Juan José Echeto, quien lleva 48 años ligado a la entidad y forma parte de la comisión directiva desde 1989, repasó la rica historia de la institución y detalló las diversas actividades sociales y deportivas programadas para conmemorar esta fecha tan especial para la barriada “aurinegra”.



El origen de la institución se remonta a una gesta que hoy parece impensada, cuando tres jóvenes de apenas 16 años, Alberto Porcio, Roberto García y Oscar Sabatini, impulsaron la fundación del club en el sector de las calles Alberdi, Rivadavia y Liniers. Con el correr de las décadas, aquel esfuerzo inicial se tradujo en un crecimiento patrimonial sostenido que incluyó la sede social de Alberdi 57, la antigua cancha y el actual complejo deportivo de seis hectáreas, un predio que no detiene su ritmo de obras y mejoras.

Los festejos formales, que tuvieron un importante puntapié inicial en la temporada veraniega con el show de Abel Pintos, continúan con una agenda muy cargada. En el plano institucional, se realiza una cena íntima con dirigentes de la Liga Regional Tresarroyense y colaboradores en la que se imponen los nombres de los tres fundadores a la sede social, además de homenajear al expresidente Hugo Pizarro bautizando con su nombre al salón de fiestas menor.

Los reconocimientos se extenderán hasta el domingo de la próxima semana, oportunidad en la que el club jugará de local frente a Once Corazones, se inaugurará un nuevo mástil y se nombrará a las plateas del complejo en memoria del histórico dirigente Hugo Vázquez.

En el aspecto social y recreativo, la comunidad olimpiense se prepara para la gran cena show que tendrá lugar el próximo sábado con la animación de César Bongiovanni y el servicio de La Bruja Eventos, una propuesta que ya cuenta con sus últimas tarjetas a la venta debido a la excelente respuesta del público.

En paralelo, el complejo de la institución alberga desde este fin de semana el Torneo Nacional de Ultimate Frisbee, una disciplina en pleno crecimiento donde Tres Arroyos cuenta con destacados exponentes internacionales y cuya sede fue ganada tras competir con plazas como Mendoza.

Finalmente, Echeto remarcó que el trabajo de Olimpo va mucho más allá de los resultados deportivos en fútbol o en patín artístico, disciplina que ha dado grandes satisfacciones a nivel sudamericano.

El dirigente destacó la realización de un relevamiento clínico y nutricional integral a los niños de las divisiones inferiores, encabezado por profesionales de la salud, orientado a brindar una devolución formal a los padres y profundizar el rol de contención social del club.

Para el presidente, el gran desafío actual de las instituciones radica en lograr el compromiso de las nuevas generaciones y formar a los dirigentes del futuro para aggiornar el club a las nuevas tecnologías sin perder el legado histórico.

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