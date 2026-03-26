(audio) Juan José Etcheto detalló la oferta de La Perla para esta Pascua

26 marzo, 2026 0

Juan José Etcheto, uno de los propietarios de La Perla, brindó detalles a LU24 sobre cómo se prepara el comercio para la llegada de la Pascua en un contexto económico que desafía la producción local.

Con la mirada puesta en los primeros días de abril, el establecimiento ya exhibe su tradicional variedad de huevos de chocolate y ha comenzado con las primeras tandas de roscas y empanadas de vigilia, destacando que el trabajo artesanal sigue siendo el sello distintivo de la casa pese a las dificultades del mercado nacional.

En cuanto a la oferta de huevos de Pascua, Etcheto explicó que este año se ha optado por una variedad de tamaños más acotada debido al riesgo que implica la producción artesanal de larga data frente a una demanda más cautelosa.

Los productos, que se destacan por la calidad del chocolate y la decoración a mano, parten desde los 2.000 pesos para las unidades de 25 gramos, alcanzando los 45.000 pesos en el caso de los huevos familiares de 400 gramos.

El comerciante hizo hincapié en que, al tratarse de piezas que requieren mucho tiempo de elaboración, no habrá reposición una vez que se agote el stock inicial, por lo que recomendó a los clientes no esperar hasta el último momento para realizar sus compras.

Respecto a las clásicas empanadas de vigilia, La Perla ya inició sus ventas previas con opciones de atún, salmón, merluza, choclo y verdura. Una novedad importante para esta temporada es la ausencia de las empanadas de bacalao, debido a la complejidad de conseguir materia prima de calidad a un precio que resulte razonable para el mostrador.

Etcheto señaló que la demanda viene siendo buena y que ya se están tomando reservas, especialmente para las de salmón, cuya producción es limitada por el costo del insumo.

Finalmente, el propietario remarcó que para garantizar el orden en las entregas y evitar errores en la toma de datos, el canal de comunicación preferido sigue siendo el WhatsApp. A través de esta vía, los clientes pueden registrar sus pedidos con antelación, realizar pagos online y asegurar sus productos para las celebraciones.

Con expectativas positivas pero realistas, La Perla se dispone a cumplir una vez más con la clientela local, apostando a la nobleza de sus productos y al oficio de sus maestros pasteleros.

Volver