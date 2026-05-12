(audio) Julia Czubaj presenta “300 Millones” en el Festival “Tres Arroyos a Escena”

12 mayo, 2026 0

En el marco de la tercera edición del Festival “Tres Arroyos a Escena”, la actriz y directora Julia Czubaj regresará a la ciudad para presentar la obra “300 Millones”, una de las piezas más emblemáticas del escritor argentino Roberto Arlt.





Tras una exitosa temporada en Claromecó, la producción de la compañía El Pie de Hueco se prepara para una función especial que tendrá lugar este sábado a las 21:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural La Estación, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Czubaj destacó el enorme desafío que implicó abordar este texto que, a pesar de haber sido escrito hace casi un siglo, mantiene una vigencia absoluta al romper con los estándares literarios tradicionales. La trama propone un viaje entre la realidad y el mundo onírico a través de la historia de una sirvienta que sueña con ganar una fortuna, permitiendo que personajes imaginarios cobren vida para cumplir sus deseos.

Según explicó la directora, la obra no solo juega con la fantasía, sino que profundiza en temas sumamente sensibles relacionados con la condición de la mujer, funcionando como una potente denuncia social que interpela al público contemporáneo.

Respecto al proceso creativo, Julia señaló que su dirección se basa en acompañar la búsqueda personal de los actores, permitiendo que el mensaje de la obra surja naturalmente durante los ensayos. El elenco, conformado por cerca de diez personas, representa un gran esfuerzo logístico y humano en el contexto actual del país.

En este sentido, Czubaj celebró la continuidad del festival y la posibilidad de que el evento sea gratuito, calificándolo como una oportunidad vital para defender la cultura y permitir que el teatro llegue a todos los sectores de la sociedad, superando las dificultades económicas que hoy condicionan la movilidad de las compañías regionales.

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