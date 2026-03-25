(audio) La Agrícola Ganadera abre su calendario del centenario con un importante remate

25 marzo, 2026 0

En un año de profunda significación institucional, la Agrícola Ganadera de Tres Arroyos se prepara para iniciar su calendario de subastas locales con un evento de jerarquía. Daniel Alonso, gerente de la firma, destacó a LU24 la importancia de este primer remate del 2026, que se desarrolla en la antesala de los festejos por los 100 años de vida de la empresa, hito que se alcanzará formalmente el próximo mes de agosto.

La convocatoria ha generado una gran expectativa en el sector agropecuario regional, consolidando una oferta que ya supera los 900 animales confirmados.

Este remate especial de “macho y hembra”, organizado en conjunto con Angus del Sudeste, se centrará exclusivamente en la categoría de invernada. Según detalló Alonso, la salida a pista contará con aproximadamente 470 machos y 430 hembras, destacándose por ser lotes de “cabeza de aparición”.

Esto significa que los compradores encontrarán los primeros y mejores terneros que salen de los establecimientos rurales en esta zafra, lo que garantiza una calidad superior tanto para el engorde a campo como para sistemas de feedlot.

El ánimo de los productores y compradores locales llega fortalecido a esta fecha gracias a las condiciones climáticas recientes. Alonso subrayó que las lluvias registradas en una zona muy amplia de la provincia han sido determinantes para reactivar el interés de los invernadores, quienes ahora cuentan con mejores perspectivas de pasto.

A esto se suma que los precios del mercado ganadero vienen acompañando de manera sostenida, lo que permite prever una subasta ágil y con valores firmes, en sintonía con lo observado en remates previos de la zona.

La cita tendrá lugar en las instalaciones ferias de la Sociedad Rural de Tres Arroyos. Tras un almuerzo de camaradería, el martillo de la reconocida firma Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. comenzará a sonar a partir de las 14:30 horas.

Las ventas se realizarán con plazos de 30 y 60 días, y para aquellos interesados que no puedan asistir de forma presencial, se dispondrá de una transmisión vía Streaming y un sistema de recepción de ofertas telefónicas para asegurar la participación de clientes de toda la región.

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