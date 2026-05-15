(audio) La Biblioteca del Barrio Villa Italia celebra sus 20 años con un gran festejo

15 mayo, 2026 0

La Biblioteca del Barrio Villa Italia se encuentra de fiesta al cumplir veinte años desde su inauguración, consolidándose como un espacio fundamental de contención, educación y encuentro para toda la comunidad.

En el marco de este aniversario, Maricruz Goicoechea, encargada del lugar desde hace casi nueve años, compartió su emoción por este camino recorrido y destacó el fuerte vínculo que mantiene con los vecinos, señalando que la biblioteca se ha transformado en su segunda casa.

Asimismo, resaltó el trabajo diario y en conjunto que realiza con su compañera Carla, encargada de la parte técnica, y con los miembros de la Junta Vecinal.

Para celebrar este importante hito de dos décadas, se preparó un festejo especial en el salón de la Junta Vecinal, ubicado en la intersección de Víctor Manuel y Cangallo, justo al lado de la biblioteca.

El evento está programado para comenzar puntualmente a las 17:00 horas, teniendo en cuenta las bajas temperaturas de la época. La jornada festiva incluirá palabras alusivas de los miembros de la comisión, un espectáculo que fusionará letras y música, una obra de títeres para toda la familia y el tradicional canto del feliz cumpleaños entre todos los presentes, convocando tanto a los habitantes del barrio como a las instituciones de toda la ciudad.

Más allá de las celebraciones, la biblioteca mantiene una intensa agenda semanal que demuestra su rol activo en la sociedad. Entre sus propuestas se destaca el taller de estimulación cognitiva para adultos, dictado los viernes en articulación con el área de Cultura y Cresta, el cual cuenta actualmente con su cupo completo de quince alumnos.

La grilla semanal se completa los martes con apoyo escolar, los miércoles por la mañana con un taller creativo y de reciclado para adultos, y los miércoles por la tarde con actividades rotativas para niños que abarcan manualidades, cocina y lectura.

Tras los festejos de este aniversario, la institución ya proyecta su próxima asamblea de socios de cara a fines de mayo.

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