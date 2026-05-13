(audio) La ciudad celebra el Día del Animal con una jornada masiva de castración y vacunación

13 mayo, 2026 56

En una jornada extendida que se desarrolla en el corazón de la ciudad, la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Tres Arroyos, en conjunto con la protectora PACMA, lleva adelante un importante operativo de castración, vacunación antirrábica y desparasitación en la Plaza San Martín. Eliana Rossi, Directora de Bromatología, destacó que este tipo de acciones son fundamentales para la salud pública, ya que permiten controlar la natalidad y prevenir el abandono.

La actividad, que se extiende este miércoles de 8 a 16 horas, busca descentralizar el servicio y facilitar el acceso a los vecinos, contando además con la colaboración de veterinarios de Benito Juárez y profesionales del sector privado que se sumaron de manera solidaria a la iniciativa.

Según las estadísticas de la gestión, el ritmo de intervenciones ha crecido sostenidamente, pasando de 2.800 castraciones en el primer año a 3.000 durante el año pasado, con la expectativa de superar esa cifra en el ciclo actual.

Rossi enfatizó que una sola hembra sin castrar puede generar una descendencia numerosa en poco tiempo, por lo que la intervención en machos y hembras es la herramienta más eficaz para evitar la superpoblación.

Durante el operativo, se recordó a los propietarios que para realizar la cirugía es indispensable que las mascotas cuenten con 12 horas de ayuno y se encuentren en buen estado de salud. Mientras tanto, la protectora PACMA aprovecha el evento para sumar nuevos socios y visibilizar la situación de los animales que se encuentran en su refugio a la espera de un hogar.

Aquellos vecinos que no puedan asistir a la plaza cuentan con el servicio gratuito de lunes a viernes en el quirófano fijo ubicado en Pedro N. Carrera, donde se pueden gestionar turnos a través de la línea de WhatsApp (2983)-649994.

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