(audio) La comunidad “Corre por el Hospi”: el objetivo es modernizar el mamógrafo

16 abril, 2026 0

La comunidad se alista para una cita deportiva y solidaria de gran envergadura el próximo 26 de abril. Los integrantes de la Comisión de Amigos del Hospital Pirovano, encabezados por su presidente Coco Galilea y Oscar Martínez, confirmaron a LU24 que la sexta edición de la carrera “Corré por el Hospi” tendrá como meta prioritaria la modernización del mamógrafo del centro de salud.

Este equipo, fundamental para la prevención y diagnóstico, requiere una inversión cercana a los 30.000 dólares para ser digitalizado y transformado en una herramienta de última generación, luego de haber quedado obsoleto hace ya cinco meses.

El evento, que partirá a las 11 de la mañana desde el Polideportivo Municipal, ofrecerá circuitos de 4 y 8 kilómetros para atletas, pero también una caminata recreativa pensada para la participación de familias, abuelos y niños.

La organización busca superar la convocatoria del año pasado, aspirando a reunir a más de 300 participantes que, a través de su inscripción, ayuden a sostener un hospital que enfrenta una demanda creciente, superando ampliamente las 2.500 personas atendidas por día.

Además del desafío deportivo, la jornada contará con servicio de cantina y sorteos especiales, destacándose la rifa de una bicicleta entre los asistentes.

Los interesados pueden inscribirse en el Polideportivo o mediante las plataformas digitales de la Comisión con un costo diferencial de 38 mil pesos hasta este sábado, ascendiendo a 45 mil el mismo día de la competencia.

Esta iniciativa se suma a la larga historia de logros de la Comisión de Amigos, que gracias al aporte vecinal ha permitido construir áreas enteras como Salud Mental y Terapia Intensiva.

En un contexto económico complejo, los organizadores reafirmaron su confianza en la generosidad de la ciudad, calificándola como la capital de la solidaridad, para garantizar que el hospital local cuente con la tecnología necesaria para cuidar a todos los vecinos.

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