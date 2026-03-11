(audio) “La Cooperativa Agrícola de Cascallares es una de las entidades más importantes del país”, dijo Mario Arribalzaga

La Cooperativa Agrícola de Micaela Cascallares se encamina a celebrar este sábado un nuevo aniversario desde su fundación el 21 de marzo de 1931. Mario Arribalzaga, presidente del Consejo de Administración de la entidad, destacó en dialogo con LU24 que la institución llega a sus 95 años de vida en un momento de plenitud, consolidada como una de las cooperativas agrarias más importantes de la Argentina.

Según explicó el dirigente, el crecimiento sostenido en infraestructura, que incluye modernas plantas de silos y servicios de vanguardia, ha sido posible gracias a la fidelidad al legado de aquel grupo de agricultores fundadores que sentaron las bases del espíritu cooperativista en la región.

El rol de la cooperativa trasciende la actividad económica, siendo el motor fundamental para el desarrollo del pueblo de Cascallares. Arribalzaga resaltó el profundo arraigo de la institución con la comunidad, mencionando el trabajo articulado para que los empleados accedan a viviendas y la inversión constante en obras de infraestructura local.

En este sentido, el presidente subrayó que la vida de la población está ligada de manera directa al trabajo que genera la entidad, lo que motiva a la administración a retribuir permanentemente el esfuerzo de su gente y de los socios que confían en la gestión.

Como parte de una sana tradición que se mantiene desde hace una década, el aniversario será el marco para una serie de donaciones destinadas a instituciones de bien público, tanto de Cascallares como de Tres Arroyos. Arribalzaga señaló que la cooperativa siente la obligación moral de colaborar con entidades que cumplen roles fundamentales en la sociedad.

El festejo oficial contará con la presencia de autoridades de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), socios y todo el personal, en una jornada que promete ser un espacio de encuentro, agradecimiento y celebración por casi un siglo de crecimiento ininterrumpido.

