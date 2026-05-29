(audio) La escritora Enriqueta Catalín presenta este sábado su nuevo libro “Cuentos en la arena”

29 mayo, 2026 0

La destacada escritora y poeta local Enriqueta Catalín presentará oficialmente su quinta publicación, titulada “Cuentos en la arena”, en un encuentro especialmente pensado para toda la familia.

La cita tendrá lugar este sábado a partir de las 15:00 horas en la sede de la Junta Vecinal del Barrio Obrero, ubicada en la intersección de las calles Chile y Canadá.

El horario vespertino fue elegido estratégicamente para que puedan asistir los más chicos y para resguardarse de las bajas temperaturas de la época.

La obra, que recopila relatos guardados a lo largo del tiempo, nació de una idea planificada hace unos años junto a un amigo entrañable en la playa.

El libro recorre diversos paisajes de la costa, incluyendo escenarios inspirados en el Faro de Claromecó y la fauna marítima de la zona, funcionando como una metáfora y una invitación para que la infancia disfrute de una vida tranquila, al aire libre y en contacto con la buena lectura.

Para acompañar el lanzamiento, la Junta Vecinal organizó una tarde muy especial donde se ofrecerá chocolate caliente a los presentes. El evento abrirá con las palabras de la presidenta de la institución, y contará con la participación de una contadora de cuentos y de una cantante, quien musicalizará la jornada interpretando canciones de María Elena Walsh.

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