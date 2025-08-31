(Audio) Bellocq celebró el centenario de la Escuela N° 22 con una gran cena

31 agosto, 2025 388

La Escuela Primaria N° 22 “Fray Justo Santa María de Oro”, de San Francisco de Bellocq, coronó sus festejos por los 100 años de vida con una emotiva cena aniversario que reunió a exalumnos, vecinos y a toda la comunidad educativa en el Club Echegoyen. Para ello, LU 24 conversó con María Angélica Chamus, directora del establecimiento.

Destacó que la velada fue “un reencuentro muy hermoso, con personas que ya no viven en San Francisco pero que siempre guardan a la escuela en un rinconcito de su corazón”.

El acto protocolar se había realizado el pasado 22 de agosto, con la presencia de autoridades y homenajes a exalumnos de las primeras promociones. La cena del sábado, en cambio, tuvo un carácter más informal, centrado en compartir anécdotas, recuerdos y la emoción de pertenecer a una institución que forma parte de la historia de la localidad.

La directora subrayó además el apoyo recibido por parte de la municipalidad, la Delegación Municipal, la Dirección de Cultura, el Consejo Escolar y los inspectores de enseñanza, así como la colaboración de vecinos, exalumnos y familias. “Más allá del festejo, lo importante es que quede algo concreto para la escuela en una fecha tan trascendente”, expresó.

En ese sentido, el próximo desafío es concretar la obra del piso del SUM, un espacio compartido con la Escuela Secundaria N° 11, el Centro de Educación Física y el Centro de Formación Laboral. “Queremos que esa obra sea el símbolo del centenario dentro del edificio”, señaló.

Finalmente, Angélica resaltó el trabajo de la cooperadora y de quienes colaboraron con la organización del festejo: “Fue un desafío enorme, pero estamos muy felices de haber podido celebrar este cumpleaños tan especial de la Escuela del Pueblo, que incluso es más antigua que la localidad y la primera institución en cumplir 100 años en San Francisco de Bellocq”.

Fotos: Gentileza Daniel Massoli y Cristina Marconi

