(audio) La Forestal garantiza stock de leña y destaca el eucalipto como la opción más elegida

9 abril, 2026 0

Con la llegada del otoño y la inminente proximidad del invierno, el mercado de la calefacción en Tres Arroyos comienza a registrar sus primeros movimientos de temporada. Alberto Beloqui, referente de la “La Forestal”, analizó con LU24 el escenario actual y destacó que, aunque el stock está garantizado, el grueso de los consumidores suele esperar a que el frío se asiente para realizar sus compras, dejando de lado la previsión que requieren otros sistemas de calefacción hogareña.

En cuanto a las preferencias de los vecinos, el eucalipto se consolida como la opción predilecta debido a su accesibilidad y excelente rendimiento en las modernas estufas de bajo consumo.

Por el contrario, el uso del quebracho ha quedado relegado a funciones específicas, como el mantenimiento de brasas durante la noche, dado que su excesivo poder calórico puede resultar agresivo y potencialmente dañino para la estructura de ciertos artefactos.

Respecto a los costos de cara a este invierno, los valores de referencia se ubican en 180.000 pesos por tonelada y 18.000 pesos los 100 kilos.

El establecimiento, ubicado en la intersección de Bolívar y Ruta 3, mantiene su esquema de atención de corrido entre las 8:00 y las 16:00 horas para facilitar el abastecimiento de los clientes locales.

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