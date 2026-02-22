(audio) La Junta Vecinal del Barrio Obrero convoca a festejos de Carnaval y renovación de autoridades

La presidenta de la Junta Vecinal del Barrio Obrero, Alicia Guerrero, brindó detalles a LU24 sobre las próximas actividades que buscan no solo celebrar el carnaval, sino también fortalecer el vínculo institucional con los residentes de la zona. Con un fuerte enfoque en la alegría compartida y el compromiso civil, la comisión directiva presentó un cronograma que combina el festejo popular con la formalidad de la asamblea anual.

El evento central de carnaval tendrá lugar el próximo sábado 28 a partir de las 19:00 horas en la sede de la Junta, ubicada en la intersección de las calles Chile y Canadá. La organización adelantó que se ha solicitado el corte de calle sobre Canadá, entre Chile y Constituyente, para garantizar la seguridad de los asistentes. La propuesta es de entrada libre y gratuita, contando con un servicio de cantina propio para sustentar las actividades de la entidad.

La programación artística promete una noche variada que iniciará con la murga de Agustín Cansado y Florencia Serra, seguida por el ritmo de la batucada Corazón de León. La música en vivo estará presente con Alejandra Bonnemazon y sus tambores, mientras que Mónica Bauza interpretará clásicos de Gilda. El cierre estará marcado por una gran bailanta que recorrerá la historia de la cumbia a través de las décadas, contando además con la participación especial de la compañía de payasos “Había una vez”. Desde la organización, animaron a todos los vecinos a asistir disfrazados para sumar color a la jornada.

Más allá de los festejos, Guerrero hizo hincapié en la importancia de la participación ciudadana en la vida institucional del barrio. En este sentido, anunció que el domingo 17 de marzo, a las 19:00 horas, se llevará a cabo la Asamblea General. En dicho encuentro se tratará la renovación de autoridades, la aprobación de la memoria y el balance, y la adhesión a la cuota social.

La presidenta destacó que la gestión actual se caracteriza por ser un puente directo entre el vecino y el municipio, habiendo gestionado reuniones recientes con Defensa Civil, Medio Ambiente y Tránsito para abordar problemáticas locales, como los cambios de circulación vial cerca de la escuela del barrio. Guerrero, quien subrayó el valor del trabajo cooperativo realizado por un grupo mayoritariamente integrado por jubilados, reafirmó su compromiso de seguir trabajando por el progreso de la zona desde el lugar que la comisión y los socios decidan.

