(audio) La Liga de Comercio de Chaves busca transformar la ciudad en un polo de inversiones

1 junio, 2026 343

El presidente de la Liga de Comercio e Industria de Adolfo Gonzáles Chaves, Juan Manso, conversó sobre la actualidad del sector y los desafíos que afrontan los comerciantes locales ante la caída del consumo y el menor poder adquisitivo de la población.

En este contexto, Manso remarcó la necesidad constante de reinventarse y aggiornarse para competir con las grandes cadenas nacionales y mundiales, destacando que desde la institución ya se han impulsado campañas de incentivo a las ventas, como la realizada en el marco del mundial, para acompañar el día a día de los negocios de la ciudad.

Más allá de la compleja coyuntura actual, el dirigente enfatizó que la entidad trabaja activamente en el programa “Chaves Estratégico”, una visión a largo plazo que busca consolidar a la localidad como un polo de atracción para inversiones y radicación de nuevas empresas.

Este proyecto integral abarca desde el impulso al sector agroindustrial y el turismo, hasta gestiones para la inclusión de la ciudad en el esquema ferroviario y el desarrollo de colectoras sobre la Ruta 3 aprovechando los nuevos planes de privatización vial. El objetivo principal es generar mano de obra genuina y asegurar el crecimiento de la región de cara a las próximas dos décadas.

Finalmente, Manso se refirió a la instalación de supermercados orientales y nuevos comercios mayoristas, un fenómeno que en su momento despertó preocupación en el sector comercial histórico.

El presidente de la Liga aclaró que la postura institucional no busca poner trabas ni discriminar a los nuevos inversores, sino garantizar que exista un orden y que la ley sea pareja para todos, respetando el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad.

En ese sentido, aseguró que la etapa de alerta inicial ha dado paso a un proceso de adaptación mutua, manteniendo actualmente una buena relación y un marco de convivencia basado en el cumplimiento de las normativas vigentes.

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