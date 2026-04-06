(audio) La palabra de Miguel Lemos en el Día Mundial de la Actividad Física

6 abril, 2026 16

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, que se celebra cada 6 de abril, el profesor Miguel Lemos, director del CEF N° 4, compartió a LU24 sus reflexiones sobre la importancia de combatir el sedentarismo y el rol fundamental de las instituciones educativas en la promoción de hábitos saludables.

La fecha coincide además con la antesala del Día Internacional de la Salud, que se festeja este 7 de abril bajo el lema “Juntos por la Salud”.

Lemos, quien además de su cargo directivo es entrenador de fútbol, destacó que, si bien existe una mayor conciencia en los adultos mayores de 25 años sobre la necesidad de realizar ejercicio, el panorama en los jóvenes es más complejo.

Según su análisis, el avance de la tecnología y los dispositivos electrónicos captan la atención de niños y adolescentes, desplazando muchas veces la práctica deportiva fuera del ámbito escolar.

El director del CEF N° 4 manifestó su preocupación por los índices estadísticos que observa en las aulas de secundaria, donde solo un pequeño porcentaje de alumnos realiza actividad física extraescolar. Frente a esta realidad, el Centro de Educación Física se posiciona como una herramienta clave de integración y salud en la comunidad.

Actualmente, la institución cuenta con una matrícula de 1.144 alumnos y ofrece una variada oferta educativa de carácter gratuito.

Las actividades están diseñadas para todas las franjas etarias, desde niños de 4 y 5 años hasta adultos mayores, brindando no solo un espacio de entrenamiento, sino también un lugar de encuentro y entretenimiento para quienes buscan mejorar su calidad de vida.

Desde el CEF N° 4 invitan a toda la población a acercarse a sus instalaciones para consultar por las propuestas disponibles y sumarse a la Semana de la Actividad Física, que se desarrolla del 6 al 12 de abril con diversas iniciativas en todas las escuelas y centros de la provincia.

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