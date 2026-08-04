(audio) La parroquia Nuestra Señora de Luján se prepara para celebrar a San Cayetano este sábado

4 agosto, 2026 0

En el marco de la próxima celebración a San Cayetano, el padre Mauro, de la parroquia Nuestra Señora de Luján, anunció los detalles de la festividad comunitaria.

Si bien el día litúrgico del santo es el 7 de agosto, las actividades centrales se reprogramaron para el sábado a las 18:00 horas, con el objetivo de facilitar la participación de todos los fieles que no pueden asistir durante la semana.

El sacerdote destacó el profundo arraigo que tiene San Cayetano en el pueblo argentino como símbolo del pan y del trabajo, resaltando tanto la cercanía de la gente en los momentos de dificultad como el testimonio permanente de agradecimiento de quienes logran salir adelante.

Asimismo, recordó la tradicional costumbre de concurrir con espigas de trigo para compartir y simbolizar la unión y la vida comunitaria.

En consonancia con el espíritu solidario del santo, la convocatoria incluirá una colecta a beneficio de Cáritas Luján, por lo que se invitó a los asistentes a colaborar con alimentos no perecederos.

Finalmente, el padre Mauro indicó que quienes deseen participar con intenciones particulares podrán acercarse un rato antes de la misa con sus peticiones o agradecimientos anotados, al tiempo que alentó a mantener la oración y el encendido de velas en los hogares de toda la comunidad.

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