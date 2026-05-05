(audio) La visión técnica de María Jimena Berriolo sobre la campaña agrícola en la región

5 mayo, 2026 0

La ingeniera agrónoma María Jimena Berriolo, referente técnica de la Chacra Experimental Integrada Barrow brindó un panorama detallado sobre la actual campaña agrícola en la zona de Tres Arroyos tras las precipitaciones recientes.



Según la especialista, aunque la zona ha atravesado meses de variabilidad climática, las lluvias registradas durante el mes de marzo fueron fundamentales para asegurar un buen rinde en los cultivos de gruesa, especialmente en los maíces tardíos y la soja, que ya se encuentran definidos para esta altura del año.

Berriolo hizo énfasis en la marcada disparidad de las precipitaciones registradas, explicando que, debido a la geografía local y la presencia de tosca en los suelos —lo que limita la capacidad de absorción y acumulación de agua—, los registros pluviométricos pueden variar drásticamente en distancias cortas, tal como se observó al comparar las cifras de la Chacra con las de zonas aledañas como Vaquerías.

Asimismo, la técnica destacó un fenómeno de desfasaje en los ciclos climáticos tradicionales. Según los registros históricos de la estación experimental, que datan de 1924, se ha observado un corrimiento en la fecha de la primera helada, la cual ocurrió recién el pasado 3 de mayo, a pesar de que históricamente solía presentarse hacia finales de abril.

Este desplazamiento del periodo libre de heladas es, para la ingeniera, un factor clave que debe ser monitoreado mediante un análisis constante de datos.

Finalmente, Berriolo transmitió tranquilidad al sector, señalando que estas variaciones no deben ser motivo de alarma, sino herramientas técnicas fundamentales para que los productores puedan optimizar la toma de decisiones sobre el momento y la elección de los cultivos en cada campaña.

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