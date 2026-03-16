(Audio) Lanzaron oficialmente la 6ª edición de “Corre por el Hospi”

16 marzo, 2026 0

En una conferencia de prensa realizada en el Polideportivo Municipal, se presentó oficialmente la sexta edición de la carrera y caminata solidaria “Corre por el Hospi”, un evento que ya se ha consolidado en el calendario deportivo y social de Tres Arroyos. El encuentro contó con la presencia de Facundo Liébana, Director de Deportes; Diego “Chino” Benítez, integrante de la organización; y los referentes de la Comisión de Amigos del Hospital Pirovano, Eugenio “Coco” Galilea y Oscar Martínez, quienes estuvieron acompañados por varios miembros de la comisión.

La cita deportiva tendrá lugar el próximo 26 de abril a las 11:00 horas, con punto de partida inicial en el Polideportivo, aunque la organización aclaró que el lugar exacto podría trasladarse al centro de la ciudad si se coordina con los festejos por el aniversario de Tres Arroyos.

El circuito diseñado es de características llanas y rápidas, recorriendo las cuatro avenidas principales en un formato de “cruz”, ideal tanto para atletas experimentados como para aficionados. En cuanto a las modalidades, se establecieron 2 kilómetros para caminantes, mientras que los corredores podrán optar por circuitos de 4 u 8 kilómetros.

Uno de los puntos centrales de la presentación fue el objetivo de este año. Eugenio Galilea explicó que los fondos recaudados se destinarán a la costosa reparación del mamógrafo del hospital, una obra que demanda una inversión superior a los 30.000 dólares.

Durante su alocución, recordó con orgullo que el esfuerzo del año pasado permitió adquirir 12 camas de última generación con sus respectivos colchones, mejorando notablemente la internación. Por su parte, Oscar Martínez agradeció el apoyo incondicional de firmas locales como la Cooperativa 24 de Abril, el Club Echegoyen y el Rotary Club, quienes recientemente hicieron posible la puesta en marcha del aparato de rayos en Claromecó.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera virtual a través del Instagram de la Dirección de Deportes o presencialmente en el Polideportivo para quienes prefieran el pago en efectivo.

Los organizadores hicieron hincapié en que los primeros 100 inscriptos pagos recibirán la remera oficial del evento. Los valores se han fijado de forma escalonada: 30 mil pesos hasta el 31 de marzo, 38 mil pesos hasta el 18 de abril y 45 mil pesos para quienes se anoten sobre la fecha de la carrera.

Además, se invitó a quienes no deseen correr a colaborar con un bono de 10 mil pesos para sumarse a la causa desde el acompañamiento solidario.

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