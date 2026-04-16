(audio) Los valores y opciones que ofrece Venecia Viajes y Turismo para viajar

16 abril, 2026 0

La responsable de Venecia Viajes y Turismo, Mabel Carracedo, brindó detalles a LU24 sobre las propuestas diseñadas para los próximos meses, destacando la posibilidad de financiar los paquetes mediante pagos parciales para facilitar el acceso a las vacaciones de invierno.

Actualmente, la agencia cuenta con un grupo recorriendo la Quebrada de Humahuaca, mientras se prepara para la salida del 17 de mayo hacia San Rafael, Mendoza. Este itinerario en particular tiene un valor de 385 mil pesos e incluye una visita a las Termas de Cacheuta, uno de los atractivos más solicitados por los viajeros.

Como propuesta central para el receso invernal, las Cataratas del Iguazú se mantienen como el destino referente con un costo de 650 mil pesos. El paquete contempla cuatro noches de alojamiento en el Hotel Mufato Palace del lado brasileño, régimen de media pensión y la realización de todas las excursiones tradicionales. En el mismo rango de precios, la agencia ofrece un recorrido por La Rioja y Catamarca que abarca puntos emblemáticos como el Cañón de Talampaya, Chilecito y Belén, integrando lo mejor de los paisajes del noroeste y Cuyo.

Para quienes buscan una opción de corta distancia, se anunció una escapada al Tigre para el viernes 24 de mayo, aprovechando el fin de semana largo. Esta salida económica está pensada para realizarse en el día, permitiendo a los interesados señar el lugar con antelación y completar el pago en mayo.

Carracedo subrayó que todas las unidades parten desde Tres Arroyos y que el asesoramiento para viajes internacionales está a cargo de Marcos.

La oficina comercial ha renovado su esquema de atención, funcionando de 09:00 horas a 14:00 con el equipo completo y de 16:00 a 19:00 horas bajo la atención de Mabel.

Además de la venta de pasajes, el local cuenta con un sector de accesorios de viaje donde se pueden adquirir mochilas y termos. Los interesados en realizar consultas o reservas pueden comunicarse directamente al teléfono (2983)-420455.

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