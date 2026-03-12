(Audio) Maggiora Bikes, emprendimiento familiar que continúa creciendo en nuestra ciudad

12 marzo, 2026 18

Matías Maggiora, emprendedor de Maggiora Bikes, habló con LU 24 sobre el gran crecimiento de su negocio familiar, en primer lugar, dijo “Hace tres años empecé con todo esto”.

“Tuve la posibilidad de competir en Italia y España, siempre me gustó andar en bicicleta, en un primer momento con un amigo abrimos un negocio en Córdoba”, contó y explicó “mi idea es asesorar de la mejor manera a mis clientes, el mercado tiene sus meses, algunos buenos y otros un poco flojos, pero son momentos que debemos sobrellevar”.

“Comparando los precios una bicicleta es el transporte más económico y bueno para la salud, los pelotones de ciclistas crecieron muchísimo después de la pandemia”, aclaró.

“Una bicicleta es un cable a tierra ante los problemas que genera la vida”, mencionó y aseguró “hay gente que prefiere comprar una bici usada y otros que buscan algo nuevo, depende de la situación económica de cada uno”.

“Actualmente lo que mas se vende son: la marca top mega, venzo loki y Hyland con un rango económico entre 400 y 500 mil pesos, además del mantenimiento cada cierto tiempo”, detalló.

“Contamos con promociones de 6 cuotas, actualmente pagar al contado es casi imposible, teniendo en cuenta lo que cobra cada persona por mes”, concluyó.

Volver