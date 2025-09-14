Marcado interés por los servicios sociales de CELTA

El stand de CELTA en la Expo Rural estuvo a cargo de Daniel Frem, quien explicó a LU 24: “Estamos promocionando lo que son los servicios sociales de celta, enfermería, sepelios y la nueva forma de pago por cajero en línea para que la gente pueda pagar las facturas desde su casa”.

“Han preguntado mucho sobre el servicio de sepelios y nos han solicitado también por el servicio de enfermería, con un plantel de enfermeras de mucho prestigio de muchos años de la profesión, se paga una cuota mensual por cuota familiar muy baja y en el caso del sepelio la cuota también es muy baja y tiene un año de carencia, en tanto para odontología la atención es inmediata; han venido a preguntar también por el crematorio que corresponde al servicio de sepelios”, relató.

“La gente está preguntando mucho por el canal, también”, concluyó.

