(audio)María Saavedra: “Es un día intenso y lo estoy disfrutando”

7 septiembre, 2025 113

Quien ocupa el primer lugar en la nómina del Movimiento Vecinal, María Saavedra expresó, luego de votar: “Es una emoción haber llegado a este momento, estoy tranquila porque se ha trabajado muchísimo, fue un camino corto pero muy intenso, ahora seguiremos recorriendo las escuelas; estamos en un día intenso, cargado de mucha adrenalina, le pedimos a la gente que disfrute de este día maravilloso para venir a votar”.



“Es un desafío que acepté, y lo estoy disfrutando”, concluyó.

Volver