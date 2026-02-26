(audio) Martín Rodríguez Blanco: “La Fiesta Provincial del Trigo, identifica a todos los Tresarroyenses”

Cada vez falta menos para la 57º edición de la Fiesta Provincial del Trigo, y para conocer más detalles sobre los preparativos desde LU 24 le consultamos a Martín Rodríguez Blanco.

En primer lugar, el Concejal dijo “Tenemos muchas expectativas, es una fiesta más que nos identifica como tresarroyenses, y nos da el orgullo de ser unos de los sectores más productivos de la Provincia”.

“Estamos con los últimos preparativos en cada sector, las distintas áreas del Municipio están trabajando para que todo salga de la mejor manera”.

“Quienes deseen adquirir sus entradas, para los shows en el escenario mayor deberán acercarse al Centro Cultural de 8 a 14, o mediante nuestra pagina Municipal con un apartado que te dirige directamente”, afirmó.

Sobre la grilla de artistas locales explicó que “supuestamente saldrán hoy a través del Centro Cultural al mando de Tomás Paniga”, además, anticipó “podemos adelantar que participará el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, quienes enviarán una propuesta artística”.

“Los valores de los fogones y kioscos están definiéndose, a través de la comisión de fogones quienes se encuentran hablando con los oferentes de cada puesto gastronómico”, contó

“Como cada año, el desfile se hará el domingo desde las 11 por Av. Ituzaingó, cambio impulsado por nuestra gestión para acompañar a quienes deseen disfrutarlo, sabemos que en esta etapa del año el sol es más bondadoso a la mañana”, aclaró.

“Me encanta acompañar la organización de la Fiesta del Trigo, pese a que estoy en otro cargo en el Concejo Deliberantes, me pone estoy muy contento poder participar por otro lado, agradezco a Pablo Garate y al Pity Federico por la confianza”, concluyó.

