(audio) Martín Zamora: “esta lluvia vino bien, pero hace falta mayor milimetraje”

Martín Zamora: "esta lluvia vino bien, pero hace falta mayor milimetraje"

11 febrero, 2026

El ingeniero agrónomo Martín Zamora, desde la Chacra Experimental Integrada Barrow, opinó a través de LU 24 sobre la precipitación de las últimas horas en la zona de influencia de la entidad, y dijo que “fue una lluvia que vino realmente bien aunque siempre esperamos u n poco más porque los cultivos están sufriendo el stress por el calor y el viento, estamos contentos porque de acuerdo a como veníamos”.

“Los cultivos recién estarán “bien” en la próxima semana o diez días; yo estuve recorriendo y se ve el stress hídrico, dependiendo de la zona, por la seca que veníamos sufriendo durante enero y lo que venimos en febrero, pero algunos lo empezaban a manifestar, y si sigue lloviendo pueda ser que se recuperen, salvo algunos girasoles, pero a los maíces y la soja les vino excelente”, sostuvo.

“Es justamente en esta etapa del año el período más crítico, pero si falta agua en estos momentos, impacta más en el rendimiento futuro, por lo que estas lluvias dan buenas perspectivas, pero hacen falta unos 70 u 80 mm., esperemos que en los próximos días eso suceda”, concluyó.

