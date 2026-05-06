(audio) Matilde Díaz reveló la intimidad del emocionante regreso de Lucas Silva a La Dulce

30 mayo, 2026 0

El fútbol grande de River Plate se vio revolucionado en las últimas horas por la aparición de Lucas Silva, el joven mediocampista categoría 2007 que acaba de convertir un golazo internacional ante Blooming. Sin embargo, detrás de las luces del Monumental se esconde una historia de pueblo, sacrificio y una profunda humildad que la reconocida periodista local Matilde Díaz se encargó de dar a conocer al país.

Con la emoción a flor de piel y el conocimiento de quien lo vio patear una pelota desde los cinco años, Díaz relató cómo Nicanor Olivera, más conocido como La Dulce, recibió a su nuevo héroe futbolístico.

La periodista describió como un “momento de ensueño” lo que se está viviendo en la pequeña localidad de dos mil habitantes. Lejos de marearse con los flashes del debut y el gol, el juvenil de River protagonizó un tierno regreso a sus pagos al tomarse un colectivo de línea para pasar unos días de vacaciones.

Matilde Díaz narró con gracia cómo el resto de los pasajeros probablemente ignoraba que viajaban junto a la nueva joya del Millonario, mientras que en La Dulce se organizaba una caravana histórica desde el Cruce, a seis kilómetros del ingreso, para recibirlo en frente de la delegación local. Al bajarse del micro, Silva demostró su vigencia de pibe de pueblo sacándose fotos con cada vecino y retirándose recién cuando la plaza quedó vacía.

En su testimonio, Díaz puso especial énfasis en el gigante esfuerzo que realizó la familia de Lucas, de condición muy humilde y fanáticos “enfermos” de River, para que el joven pudiera cumplir su meta. Destacó puntualmente la figura de la madre del futbolista, quien dejó toda su vida en La Dulce para mudarse y acompañarlo desde los nueve años, teniendo que sortear la distancia, los entrenamientos y la compleja etapa de la pandemia, sin descuidar al hermano mayor del jugador.

Para Matilde Díaz, el fútbol infantil se sostiene gracias a esa red familiar y comunitaria, recordando las épocas en que el propio Deportivo La Dulce veía brillar a Lucas como una “pulguita” que arrancó jugando de delantero.

La reconstrucción de esta historia no solo conmovió a los bonaerenses, sino que cobró trascendencia nacional gracias a la propia gestión de Díaz, quien redactó las vivencias del juvenil y logró que el diario Olé las publicara de inmediato, cumpliendo así también un anhelo en su carrera periodística.

Hoy, mientras el entorno familiar y la dirigencia buscan preservar al volante de 19 años de la sobreexposición mediática, todo el pueblo celebra.

Como bien sintetizó Matilde Díaz, el logro de Lucas pertenece a su familia, pero también a cada vecino que alguna vez abrió la cancha, atendió el buffet o lavó las camisetas en el club de sus amores, demostrando que los sueños más difíciles a veces se cumplen.

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