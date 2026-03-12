(audio) Matzkin tras la nueva ordenanza en Pringles: “El que incumple la ley, que pague”.

El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, brindó detalles a LU24 sobre un innovador proyecto de ordenanza enviado al Concejo Deliberante que busca que el Estado municipal recupere los costos operativos de salud generados por siniestros viales derivados de negligencias graves.

La iniciativa surge tras un exhaustivo análisis del impacto económico que estos episodios representan, tomando como referencia legislaciones de la provincia de Mendoza ante la falta de antecedentes vigentes en el territorio bonaerense.

Según explicó el jefe comunal, el objetivo central es que aquellos conductores que provoquen incidentes bajo efectos del alcohol o sustancias realicen maniobras temerarias o circulen sin la documentación reglamentaria, asuman el costo de su atención hospitalaria.

Matzkin ejemplificó la magnitud de esta problemática al señalar que, durante el año pasado, el Hospital Municipal destinó 150 millones de pesos para la atención de solo seis personas accidentadas en contextos de imprudencia extrema, con costos individuales que oscilaron entre los 10 y 40 millones de pesos.

El mecanismo de implementación garantiza que el sistema de salud pública brinde asistencia inmediata y gratuita en la emergencia a cualquier ciudadano, sin excepciones. Sin embargo, una vez otorgada el alta médica, la Secretaría de Salud remitirá la liquidación de gastos al responsable.

En caso de que la persona no pueda afrontar el pago de forma monetaria, el proyecto contempla la devolución mediante horas de trabajo comunitario, valuadas según el valor de la hora extra del personal municipal.

Para quienes se nieguen a cumplir con esta obligación, la normativa prevé el inicio de juicios de apremio y la suspensión de beneficios municipales, tales como subsidios, becas, tarjetas de asistencia social o acceso a planes de vivienda.

El proyecto cuenta con el respaldo de la mayoría en el cuerpo legislativo local y ya despertó el interés de más de diez municipios de la región que solicitaron el borrador de la norma para analizar su aplicación.

El intendente destacó que no se busca sancionar el error humano o el accidente fortuito, sino establecer un principio de justicia distributiva donde los recursos de los contribuyentes no sean utilizados para costear las consecuencias de actos ilegales o deliberadamente peligrosos, buscando a su vez generar un fuerte impacto en la conciencia vial de la comunidad.

