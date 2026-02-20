(audio) Mauro Daddario: “Organizar la Fiesta Del Trigo es un gran desafío”

20 febrero, 2026 7

Cada vez falta menos para la 57º edición de la Fiesta Provincial del Trigo, por tal motivo desde LU24 le consultamos a Mauro Daddario Secretario de Industria, Comercio y Empredurismo de la Municipalidad de Tres Arroyos.

En primer lugar, el funcionario dijo “es un desafío muy lindo ser parte de la organización, hemos recibido muchas consultas, para este año haremos el tradicional concurso de vidrieras, el paseo de emprendedores locales, paseo comercial a cielo abierto y en el zoom de la Escuela Técnica ENET, entre otra propuestas”.

“Quienes deseen ser parte de la Fiesta Del Trigo hasta hoy podrán inscribirse al Concurso de Vidrieras, para emprendedores esta completo el cupo, pero aun seguimos recibiendo consultas por si alguno se baja más cerca de la fecha”, mencionó.

“Los comerciantes y emprendedores locales reciben un 30% de descuento, respecto al resto, por otro lado, el Banco Provincia nos dio una promoción para nuestros comerciantes, abonando con QR tendrán un 25% de descuento y tope de reintegro por 8 mil pesos a cargo del Banco”, detalló.

“En paralelo, haremos el Patio Cervecero y los Food Truck, desde el municipio darán los insumos para hacer la Cerveza de Trigo, desde que Pablo Garate asumió su idea fue poner el Trigo siempre primero en cada edición”, aseguró.

“Tendremos un espacio especifico para que los productores y comerciantes de panadería tengan su espacio para exponer sus productos hechos con trigo, dicho sector estará en Matheu antes de ingresar al Zoom de la ENET”, concluyó.

Volver