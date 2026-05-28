(audio) Maxi Puente y la historia detrás de la cuenta de Instagram que rescata la nostalgia local

28 mayo, 2026 0

Maxi Puente, es un profesor de historia que logró revolucionar las redes de la ciudad a través de su cuenta de Instagram @tsas.jpg. El espacio digital se convirtió en un verdadero museo colaborativo que recupera el ayer de Tres Arroyos y su partido mediante fotografías que abarcan desde la década del 50 hasta mediados de los 2000.

El proyecto, que tuvo un inicio intermitente en 2022 y quedó pausado por la falta de repercusión inicial, cobró un impulso definitivo en el último tiempo. El gran detonante de su actual viralización fue la publicación de una imagen histórica sobre la instalación de la icónica Cruz del Centenario, la cual fue facilitada a Puente por la hija de uno de los constructores de la obra. A partir de ese hito, la comunidad comenzó a sumarse masivamente a la propuesta.

La propuesta estética y documental de la cuenta tiene pautas muy claras. Su creador se enfoca exclusivamente en capturar el pasado que va desde el año 2006 hacia atrás, buscando resguardar una distancia temporal de al menos dos décadas.

El valor diferencial radica en que no se buscan postales oficiales, sino fotos caseras y urbanas que muestren los cambios edilicios, la moda de las distintas épocas, los antiguos automóviles y la vida cotidiana de los vecinos. El contenido no se limita a la ciudad cabecera, sino que abraza a todo el partido, incluyendo registros del puente peatonal de Claromecó o el frigorífico Anselmo.

Respecto al proceso técnico, el profesor prefiere mantener la autenticidad de los archivos. Evita el uso de inteligencia artificial para mejorar las imágenes y, cuando es necesario realizar algún retoque menor, recurre a herramientas tradicionales como Photoshop.

Para garantizar la máxima calidad digital, Puente se describe como alguien muy meticuloso y prefiere que los vecinos le acerquen los álbumes en formato físico para poder escanearlos él mismo, evitando las pérdidas de nitidez que ocurren cuando se fotografía otra foto.

Más allá del valor histórico, la cuenta generó una dinámica comunitaria muy fuerte impulsada por el propio algoritmo de la red social. Las publicaciones sobre egresados de escuelas, clubes deportivos, casamientos o comercios tradicionales invitan a los usuarios a etiquetar a conocidos y amigos, desatando recuerdos en los comentarios.

Incluso, algunas postales abren debates históricos sobre el sentido de las calles en otras épocas, como ocurrió con la calle Maipú. Para Maxi Puente, este proyecto nació de la nostalgia personal tras revisar la colección de fotos que dejó su abuela, transformando ese sentimiento íntimo en un puente para que toda la comunidad se reencuentre con sus raíces.

Los vecinos que deseen aportar sus recuerdos pueden contactarse directamente a través del perfil de la red social para coordinar el préstamo de sus imágenes.

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