(audio) “Salvaron mi vida y la de mi hija”: el conmovedor relato de Belén Martínez tras un parto riesgoso

25 marzo, 2026 24

Belén Martínez, vecina tresarroyense, compartió a LU24 su estremecedor testimonio tras protagonizar un nacimiento de altísimo riesgo en el Hospital Pirovano, donde la rápida y precisa intervención del equipo médico resultó fundamental para evitar una tragedia.

Durante el parto, los profesionales se enfrentaron a un diagnóstico crítico: una placenta accreta, una patología que provoca que la placenta invada órganos vitales. En el caso de Belén, el cuadro llegó a comprometer severamente el útero, el ovario derecho y la vejiga.

Dada la urgencia de la situación y la inminente pérdida de sangre, el equipo médico debió tomar decisiones drásticas en cuestión de segundos, sin posibilidad de consultar con los familiares.

Ante este escenario, la destreza y el temple del personal de salud fueron determinantes para salvar la vida de la paciente y de su hija, Candelaria, quien se encuentra en excelente estado de salud.

Belén, aún conmovida por lo vivido, manifestó su eterno agradecimiento al equipo que encabezó la cirugía de emergencia: el obstetra Pablo Desperés, la ginecóloga Florencia von Saldern y el anestesista Gribaldo.

La madre destacó que, tras la compleja intervención que derivó en la extirpación de los órganos afectados, solo tiene palabras de gratitud para estos especialistas, cuyo accionar no solo fue técnico, sino que demostró un compromiso humano absoluto.

Este caso, que ahora cobra visibilidad pública, representa un claro reconocimiento a la labor de los profesionales de la salud pública local, que día a día se enfrentan a desafíos donde el margen de maniobra es nulo y el resultado depende, exclusivamente, de su capacidad de respuesta.

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