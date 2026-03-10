(Audio) Mendoza: Hicieron una camiseta de argentina con lengua de Señas y Braille

En San Rafael, Mendoza dos docentes armaron una camiseta de la selección, la misma fue hecha con lenguaje de Señas y sistema Braille, siendo parte del Proyecto “Hace Tu Parte”.

Silvina Estrella una de las impulsoras de dicha idea charló con FM Ilusiones y dijo “mi compañera es interprete de lengua de señas y yo profesora de personas ciegas, ella armo un alfabeto de lengua de señas Argentinas y braille, me pidió que lo corrija”.

“Me gustó como quedó, por lo que quise ponerlo en un buzo, se lo mostré a mis alumnos quienes se pusieron muy contentos, desde ese entonces arrancó este proyecto y cada vez más interesados se acercaron”, detalló.

“En este año de mundial decidimos hacer lo mismo con la camiseta de Argentina”, concluyó.

