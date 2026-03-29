(audio) Mercedes Moreno y el estudio del CONICET: “Trabajamos con instituciones de mucha relevancia”

29 marzo, 2026 0

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, a cargo de la doctora Mercedes Moreno, brindó detalles a LU24 sobre una innovadora iniciativa científica que se desarrolla en conjunto con investigadores del CONICET y el Centro de Investigaciones Cardiovasculares de la Universidad Nacional de La Plata.

El proyecto, presentado recientemente por el doctor Alejandro Orlowski, consiste en una búsqueda activa y caracterización clínico-genética de una variante patogénica específica, la cual está asociada a cardiopatías en poblaciones descendientes de inmigrantes del norte de los Países Bajos.

Debido a la importante presencia de la colectividad neerlandesa en Tres Arroyos y la zona, se llevó a cabo una primera reunión informativa y de capacitación dirigida a profesionales médicos, cardiólogos y enfermeros del ámbito local.

El estudio busca determinar la presencia de esta alteración genética mediante un procedimiento sencillo y no invasivo que consiste en la toma de muestras de saliva. Según explicaron las autoridades, el objetivo principal en esta etapa es establecer un protocolo de detección para conocer si esta problemática afecta a las familias residentes de origen neerlandés, sin generar alarmas innecesarias en la comunidad.

Desde el municipio se confirmó que el hospital local no solo cederá el espacio físico para la realización de los testeos, sino que también aportará el personal profesional para el trabajo de campo.

A partir de la próxima semana se conformarán los grupos de trabajo para definir los pasos a seguir dentro del protocolo de investigación.

Esta colaboración entre instituciones académicas de prestigio y el sistema de salud local representa un avance significativo en la medicina preventiva y el estudio de patologías hereditarias en la región.

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