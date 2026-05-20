(audio) Milagros Ibarra y una nueva campaña solidaria para apoyar la rehabilitación de su padre

20 mayo, 2026 446

Milagros Ibarra, una joven vecina de la ciudad, visitó los estudios de LU24 para compartir los avances en el tratamiento de rehabilitación de su padre, Manuel Ibarra, quien lucha contra la adicción a las drogas.

Tras haber impulsado una primera movilización solidaria para costear el ingreso a la institución, Milagros detalló cómo es el día a día de este proceso y anunció el lanzamiento de una nueva colecta de alimentos y productos de higiene para colaborar con la comunidad terapéutica donde se encuentra internado.

Manuel ingresó el pasado 6 de abril a “Otros Caminos Son Posibles”, una comunidad de puertas abiertas ubicada en el partido de Berazategui, luego de un paso previo por Olavarría. Según explicó su hija, el contacto actual está pautado mediante videollamadas de 20 minutos los martes y visitas presenciales mensuales.

A pesar de las dificultades iniciales para adaptarse a un entorno desconocido, Milagros destacó que los operadores y la psicóloga del centro le informaron sobre una evolución muy positiva. Actualmente, Manuel participa de manera activa en las tareas diarias del lugar, desempeñándose en el rol de parquero.

La joven enfatizó la importancia del acompañamiento familiar en estos tratamientos, señalando que la institución no solo trabaja con el paciente en la adquisición de hábitos, respeto y disciplina, sino que también brinda herramientas de contención a los familiares para preparar el entorno de cara al alta, etapa que continuará en un centro de día.

Por otra parte, Milagros se refirió a las dificultades económicas que afronta debido a la falta de empleo formal y a los obstáculos con la obra social IOMA, la cual no cubre al 100% los medicamentos necesarios para tratar la epilepsia que padece su padre como diagnóstico de base.

Ante este panorama, y movilizada por una vocación social que previamente la llevó a participar en iniciativas como Payasolidarias junto a Cristina Ruiz, decidió poner en marcha una campaña de recolección de productos no perecederos.

La iniciativa busca reunir alimentos básicos como puré de tomate, harina y mermeladas, además de artículos de higiene personal como shampoo y acondicionador. Los elementos recaudados no serán de uso exclusivo para su padre, sino que se destinarán al sostenimiento general de la comunidad en Berazategui, donde los propios internos realizan todas las tareas a pulmón.

En respuesta a la repercusión de su historia, Milagros comentó que recibe numerosos mensajes de otras familias que atraviesan problemáticas similares y manifestó que su sueño a largo plazo es la creación de un centro de día y de contención local en Tres Arroyos para abordar las adicciones en todas las edades y sectores sociales.

Finalmente, agradeció el constante apoyo y cariño de los vecinos, remarcando que mantendrá la transparencia del proceso compartiendo videos sobre el destino de las donaciones en sus redes sociales, donde figura como @mili.ibarra20 en Instagram y como Milagros Ibarra en Facebook.

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