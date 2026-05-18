(audio) Milagros Morresi representará a la Argentina en una prestigiosa academia de liderazgo en Japón

18 mayo, 2026 0

La abogada tresarroyense Milagros Morresi asumirá el enorme desafío y la gran responsabilidad de representar a la Argentina en una exclusiva academia internacional de formación en liderazgo que se llevará a cabo del 2 al 12 de julio en Obihiro, al norte de Japón.





El programa reúne únicamente a un representante por país, convocando a líderes de más de cien naciones de todo el mundo.

Egresada de la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca —ciudad donde reside actualmente—, Morresi inició su camino en la sede bahiense de la JCI en el año 2020. Su destacada trayectoria la llevó a consolidar una carrera institucional a nivel nacional, donde se desempeñó como tesorera y vicepresidenta.

En la actualidad ocupa el cargo de vicepresidenta ejecutiva y se perfila como candidata a la presidencia nacional de la organización para el próximo año, motivo por el cual fue seleccionada para esta rigurosa formación internacional que exige, entre otros requisitos, un fluido dominio del idioma inglés.

La experiencia en el país asiático se caracterizará por una intensa agenda de entrenamiento en equipos multiculturales fijos de seis o siete personas, visitas guiadas a instituciones educativas locales y un programa de homestay, mediante el cual los participantes se alojarán en casas de familias japonesas para vivir un intercambio cultural directo.

Morresi confesó que esta oportunidad supera por completo todo lo que alguna vez imaginó, y que asume este espacio con la impronta de darles voz a los jóvenes argentinos.

Para la abogada, el desarrollo y crecimiento de las acciones y proyectos dentro del país nacen indefectiblemente de la capacitación y el enriquecimiento personal.

Antes de emprender su viaje a principios de julio, la joven planea visitar la ciudad de Tres Arroyos para reencontrarse con su familia.

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