(audio) Monte Hermoso une su aniversario con una Semana Santa repleta de eventos

26 marzo, 2026 14

De cara al próximo fin de semana largo, el Director de Turismo de Monte Hermoso, Franco Gentili, brindó detalles a LU24 sobre la ambiciosa agenda que posiciona a la ciudad como el epicentro turístico del sudoeste bonaerense.

Con una estrategia que combina la identidad local y una fuerte proyección regional, la localidad balnearia se alista para vivir días de alta ocupación impulsados por la quinta edición de Monte Sabores y el tradicional Vía Crucis.

El evento gastronómico Monte Sabores se consolida este año como el gran atractivo, presentando una cartelera de chefs de renombre internacional que visitan la ciudad por primera vez. Más allá de las clases de cocina en vivo, Gentili destacó que el corazón del evento reside en su mercado de productores, un espacio donde emprendedores de la provincia y la región pueden dar a conocer y comercializar sus productos directamente al público.

La relevancia de esta propuesta llevó al municipio a realizar el lanzamiento oficial en el Shopping de Bahía Blanca, buscando captar no solo al turista local, sino también al flujo de visitantes de la ciudad más importante de la zona.

Esta apuesta se complementa con el tradicional Vía Crucis que se realiza cada año en el Balneario Sauce Grande. Para facilitar la asistencia, el Director de Turismo confirmó que el municipio dispondrá de transporte gratuito que partirá desde la Casa de la Cultura hacia el balneario momentos antes del inicio de la ceremonia religiosa.

El calendario festivo comenzará formalmente el miércoles 1 de abril, fecha en la que Monte Hermoso celebra un nuevo aniversario.

Según explicó el funcionario, esta fecha servirá como el puntapié inicial para los festejos que se empalmarán con el fin de semana largo, generando una oferta integral que combina fe, cultura y alta cocina.

Con buenas expectativas y el deseo de que el clima acompañe, la ciudad espera ratificar su liderazgo turístico en la región.

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