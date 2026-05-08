(audio) Natalia Carrasco advierte sobre el impacto del ajuste y los retiros voluntarios en el INTA

8 mayo, 2026 0

Natalia Carrasco, directora de la Chacra Experimental Integrada Barrow de Tres Arroyos, expresó su preocupación por el impacto del plan de retiros voluntarios lanzado por el Gobierno Nacional para el personal de planta permanente del INTA.

Según Carrasco, si bien se trata de una decisión individual de cada trabajador, la institución enfrenta una pérdida crítica de capacidades operativas y técnicas, ya que la planta de agentes ha envejecido debido a la falta de renovación y de nuevos ingresos en los últimos años. Esta medida busca reducir cerca de 1.000 puestos de trabajo en todo el país, lo que representa aproximadamente el 15% de la dotación total del organismo.

La funcionaria explicó que esta reducción no afecta a un área aislada, sino que resiente desde el trabajo de campo en los ensayos hasta las tareas administrativas y el asesoramiento profesional especializado.

La preocupación radica en que, ante la salida de referentes técnicos, el INTA podría verse obligado a abandonar líneas de investigación y acompañamiento que hoy son fundamentales para el productor agropecuario regional.

Respecto a la posible venta de tierras estatales por parte de la Nación, Carrasco aclaró que la Chacra de Barrow se encuentra en una situación excepcional, ya que sus tierras pertenecen a la Provincia de Buenos Aires y no al Estado Nacional.

Sin embargo, advirtió que el riesgo sigue latente de forma indirecta: al depender de una red de estaciones experimentales, la pérdida de terrenos en localidades vecinas como Balcarce afectaría la generación de datos y ensayos complementarios que Barrow utiliza para asesorar a los productores locales.

Finalmente, la directora destacó el rol social y estratégico de las experimentales como espacios de prueba para que sea la institución, y no el productor, quien asuma el riesgo de los ensayos.

En un contexto marcado también por complicaciones climáticas recientes que afectaron la zona de Tres Arroyos, la institución se encuentra en una etapa de readecuación forzada para intentar mantener su capacidad de respuesta ante el sector productivo a pesar de la disminución de sus recursos humanos.

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