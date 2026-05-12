(Audio) Néstor Ferreyra y el después del temporal en Necochea

12 mayo, 2026 122

El temporal golpeó sin piedad a Necochea, obligando a realizar intensos trabajos para reparar los daños ocasionados, Nestor Ferreyra Periodista en dicha Localidad realizó un balance sobre lo ocurrido en la ciudad balnearia y dijo “donde yo vivo es una zona alejada de la playa, y sentía los vientos que alcanzaron los 100 km/h, hubo muchas personas que debieron ser evacuadas”



“Las zonas más criticas fueron el Sector Costero, Energía, La Dulce y Ramón Santamarina”, detalló y además contó “el puerto Quequén advierte que deben tener cuidado los camiones que vengan desde Tres Arroyos”.

“Esto tiene que ver con el estado del mar por eso el puerto aún esta cerrado, por otro lado, La Ruta Nacional 228 sigue cerrada, hay mucha agua en diferentes tramos de la misma impidiendo la circulación”.

“Por ahora los ríos están recibiendo muchísima agua, hubo un puesto de guardavidas que fue destrozado y un parador también”., explicó y detalló “no es fácil salir de tu casa, pero debemos aprender de lo sucedido para que no pase otra vez”.

“Había un montón de personas ayudando, personal de la Municipalidad, Cruz Roja, La Cooperativa Eléctrica y personas ajenas a esas entidades, a su vez muchas personas fueron a sacarse fotos”, concluyó.

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