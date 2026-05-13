(audio) Nicolas Franganillo: “Queda un fuerte trabajo en mantenimiento de calles de tierra”

13 mayo, 2026 0

El Director de Obras Públicas de la Municipalidad de Tres Arroyos, Nicolás Franganillo, brindó un panorama detallado sobre las tareas de recuperación que se llevan adelante tras el severo temporal que azotó al sudeste bonaerense.

El funcionario explicó que, si bien la alerta naranja provocó lluvias intensas superiores a los 100 milímetros y fuertes vientos, el sistema de pluviales de la planta urbana respondió con eficacia, logrando evacuar el agua acumulada en pocas horas. No obstante, la combinación de la lluvia persistente y la caída de hojas típica del otoño ha exigido un despliegue constante de las cuadrillas de higiene urbana y obras sanitarias para mantener limpias las bocas de tormenta y evitar nuevos anegamientos.

La situación más crítica se registró en las localidades costeras, donde el avance del mar causó daños significativos. Franganillo señaló que Claromecó fue una de las zonas más castigadas, sumado a los destrozos en emprendimientos comerciales en Monte Hermoso y las complicaciones por el ingreso de arena y agua en Orense y Reta.

Actualmente, el municipio trabaja en una mesa de gestión conjunta para reconstruir las calles de tierra en los barrios de la ciudad, como el Barrio Olimpo, y asistir a las delegaciones municipales que aún enfrentan las secuelas del embate climático en la costa.

En cuanto a proyectos de infraestructura a largo plazo, el Maestro Mayor de Obras confirmó avances significativos para la reparación definitiva del paso a nivel en la Ruta 228. Tras reuniones con Vialidad Nacional y empresas ferroviarias, se acordó un plan de trabajo coordinado. Debido a que el municipio tiene restringido el acceso a menos de 50 centímetros de las vías, las concesionarias ferroviarias se encargarán de la nivelación de los rieles, mientras que la comuna ejecutará la pavimentación de aproximadamente 100 metros hacia cada lado del cruce.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa técnica final para definir los convenios de seguridad y los desvíos de tránsito necesarios para iniciar la obra.

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