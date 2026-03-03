(audio) “No hay nada favorable al trabajador”, dijo Ruben Carabajal sobre la reforma laboral

Rubén Carabajal, Secretario General de la CGT en Tres Arroyos, brindó en dialogo con LU24 detalles sobre la reciente movilización a Tribunales y la estrategia legal que la central obrera lleva adelante para frenar la reforma laboral aprobada por el Congreso.

Durante la entrevista, el dirigente confirmó que ya se realizó la presentación judicial contra la normativa, argumentando que gran parte de su articulado resulta anticonstitucional y perjudicial para los trabajadores.

El dirigente recordó que existe un antecedente favorable, ya que la CGT logró frenar previamente el capítulo laboral de la denominada “Ley Ómnibus”. Según su visión, la actual reforma no contiene ningún punto que beneficie a la clase trabajadora, sino que está diseñada exclusivamente para favorecer a las grandes empresas. Entre las mayores preocupaciones de los gremios se encuentran la limitación del derecho a huelga y el debilitamiento de las organizaciones sindicales, factores que, según Carabajal, dejarían a los empleados sin defensa ante el poder económico de los empleadores.

En cuanto al clima de la protesta en Buenos Aires, destacó que se desarrolló de manera pacífica y en conjunto con los reclamos de los trabajadores judiciales. Carabajal enfatizó que la justicia debe intervenir rápidamente antes de que la ley comience a aplicarse plenamente, advirtiendo que, de implementarse, se vería afectada no solo la estabilidad laboral sino también el bienestar de las familias de los trabajadores.

Finalmente, el referente local se refirió al reciente discurso del Presidente Javier Milei en el Congreso. Si bien marcó sus diferencias ideológicas, puso el foco en las formas del mandatario, calificando su intervención como “irrespetuosa” y cargada de agravios hacia la sociedad. Para el dirigente local, el escenario actual es “triste” debido a la falta de respeto institucional que percibe desde el Ejecutivo Nacional.

