(Audio) Nueva charla sobre el Consumo Problemático

10 abril, 2026 0

Itati Villatoro, en charla con LU 24 hizo referencia a su intensa labor contra el Consumo Problemático y la visita de Gastón Pauls el próximo lunes en el Polideportivo Municipal, para dar una charla.

Itati dijo “este año nos costó recaudar los fondos, pero lo logramos, en este primer trimestre del 2026, invitamos a todos los jóvenes a estar presentes, la única manera de combatir dicha problemática es con prevención”.

“Por otro lado, estamos pidiendo un alimento no perecedero a beneficio del Jardín Frutillitas o quienes no puedan llevarlo tendrán una urna para colaborar con lo que puedan”, aclaró.

“Actualmente hay muchos chicos fuman en sus colegios, la preadolescencia y adolescencia es una etapa donde a los jóvenes les gusta romper las reglas, como mamá siempre hable sobre esto con mis cuatro hijos”, detalló.

“El proyecto Construyendo Puentes fue presentado ante el Gobernador Axel Kicillof y luego me dijeron de hacerlo proyecto de Ordenanza, pero desde Fuerza Patria se oponen y no se porque, pero cuento con el apoyo de La Libertad Avanza”, contó.

“Me reuní muchas veces con Pablo Garate, pero no tengo idea porque los concejales de su movimiento se niegan a que este proyecto sea Ordenanza”, explicó.

“Voy a hacer todo lo posible para que sea aprobado y mi idea es trabajar para mejorar el futuro de nuestros jóvenes, esto debe ser prioridad para todos”, finalizó.

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