(audio) Nueva etapa para la Cooperativa Agraria: presentación de obras y recambio gerencial

14 noviembre, 2025

En el marco de una jornada de encuentro y recorrida técnica, el gerente general de la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos, Néstor Migasso, agradeció la presencia de los asistentes y destacó el esfuerzo de quienes, pese a las múltiples tareas del campo, se hicieron un tiempo para acompañar. Migasso recordó que la cooperativa venía proyectando desde hace años el traslado de sus plantas de silo, una decisión cada vez más necesaria debido a que muchas de estas instalaciones —especialmente en Buenos Aires— quedaron insertas dentro de las ciudades, generando conflictos con los vecinos.

La oportunidad de concretar esa mudanza llegó en 2018, cuando la cooperativa pudo adquirir 17 hectáreas a la Asociación de Cooperativas Argentinas, hecho que dio origen al actual proyecto integral de relocalización y ampliación.

“Hoy la idea era mostrar todo este avance. Para mí es un día especial: por haber formado parte de este proceso, y porque es mi despedida”, expresó Migasso. Confirmó que está dejando su cargo en la cooperativa y anunció que ya fue designado un nuevo gerente, Fabricio Calderón, conocido en la zona y quien continuará con la gestión.

Avances en infraestructura y ampliación operativa

Durante la recorrida por el predio, los referentes brindaron detalles sobre las obras ya concretadas y los proyectos en marcha. Destacaron que hace tres años comenzaron a operar en el nuevo espacio, donde ya funcionan dos naves principales: una de 1.620 m², con 1.000 m² destinados a depósito de fitosanitarios y 600 m² para depósito de semillas. Su puesta en funcionamiento requirió cumplir con estrictas auditorías, ya que la cooperativa es distribuidora de varias empresas que exigen normativa CASAFE, la de mayor exigencia en este tipo de depósitos. El galpón alcanzó categoría A, lo que implica auditorías periódicas cada dos o tres años.

La nueva estructura representa el doble de capacidad que la existente en el predio de Desarrollo, resolviendo necesidades de espacio, mejora logística y mayor eficiencia en el movimiento de camiones y productos.

En paralelo, se avanza en la construcción y adecuación de los galpones donde funcionarán las nuevas plantas de semillas y nutrición animal. Actualmente, ambas actividades operan en Güemes al 700, pero ya está definido su traslado. Aunque inicialmente se había previsto concentrarlas en un solo galpón, finalmente se optó por dos estructuras independientes, una de las cuales se encuentra próxima a finalizar su etapa edilicia.

El plan prevé que durante el próximo año se trasladen maquinarias, sistemas de limpieza y procesamiento, curadoras y silos provenientes del predio actual. Con esos movimientos, el tratamiento de semillas podría comenzar a operar integralmente en la nueva planta, mientras que una segunda etapa incluirá la construcción definitiva de los silos semilleros.

Alianzas estratégicas y energías renovables

Otro punto destacado fue la continuidad del trabajo conjunto con Timac Agro Argentina, con quien la cooperativa mantiene un convenio para la producción de un núcleo. Timac aporta maquinaria, tecnología y fórmulas, mientras que la cooperativa gestiona insumos, procesamiento y personal. Tras algunos contratiempos iniciales, la producción está funcionando plenamente y será trasladada al nuevo predio una vez finalizado el galpón y sus instalaciones eléctricas.

Además, la cooperativa avanza en la incorporación de energía solar: los galpones ya cuentan con paneles fotovoltaicos en sus techos, capaces de abastecer a la planta. El objetivo es extender esta inversión a la futura nave de nutrición animal, para reducir costos operativos y mejorar la eficiencia energética.

Las estructuras en construcción se encuentran totalmente financiadas y abonadas, restando únicamente las etapas operativas y de equipamiento que permitirán el traslado definitivo.

Cierre de la jornada

Debido a dificultades técnicas de luz y sonido, la actividad se organizó en dos grupos: uno visitó la planta de silos y otro permaneció en el sector de insumos. Luego se realizó el intercambio para que todos pudieran recorrer ambas áreas.

La jornada concluyó en el fogón de la cooperativa, donde el Lic. Enrique Erize brindó un análisis sobre la evolución y perspectivas de los precios de los granos, antes del almuerzo compartido.

"Lamentablemente nos toca hacerlo con mucho viento, pero no queda otra", comentó Migasso entre sonrisas, antes de dar inicio formal a las actividades.





