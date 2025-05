(audio) Obesidad: El Dr. Raúl Basile atiende el 21 de Mayo en Policoop

El Dr. Raúl Basile atenderá el miércoles 21 de Mayo en Policoop, San Lorenzo 146.

Anticipando su llegada, Raúl Basile, el médico que ofrece un método exclusivo para bajar de peso, basado en dominar la ansiedad y controlar el apetito, dijo a LU 24:”Hay que adaptarse a los precios para la gente, porque hoy todo es dólar, estuve hablando con farmacéuticos para que los productos del tratamiento lleguen a todos, porque el problema es la microeconomía que hace difícil llegar a fin de mes”.

“El tratamiento hace que se consuma menos comida: empiezan a controlar la ansiedad y luego controla el apetito, eliminan grasas e hidratos de carbono y consumen menos; pasó en la pandemia cuando se alimentaban en exceso; hoy los médicos hablan de la dieta mediterránea, hay que cortar con los hidratos, porque el hígado es la usina del organismo, por lo que hay que hacer las cuatro comidas más dos colaciones: hay que comer con calidad en calorías, hacer las cuatro comidas y las dos colaciones”, describió.

“Ha crecido la ansiedad, lo que degenera el apetito, cuando uno come lo que puede cuando no tiene dinero o cuando uno pide delivery; la sociedad ha cambiado de tal manera que hoy se vive muy acelerado; creo que el médico debe instruir a la gente, cómo masticar las comidas, cada bocado, hacerlo despacio para tener la saciedad y el apetito controlado y no comer tanta cantidad”, afirmó.

“Por mayores consultas y turnos, comunicarse al 223-6079169”, dijo Basile quien atenderá en la fecha anunciada, en Policoop de 9:00 a 20:00.

