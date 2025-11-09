(audio) Orense celebra su aniversario con una nueva edición de la Fiesta del Criollito

9 noviembre, 2025 0

Orense celebra hoy su 112º aniversario y lo hace con una fiesta que ya es tradición en la localidad: la Fiesta del Criollito, un encuentro que combina gastronomía regional, espectáculos musicales y la participación de vecinos, instituciones y artesanos.

Así lo confirmó, en dialogo con LU24, Julián Pérez Olivero (delegado de Orense), quien destacó la gran expectativa generada tras la reprogramación del evento y la ayuda del clima, que acompaña con un día espléndido y poco viento.

Desde temprano se fueron ultimando detalles en el predio festivo, donde comenzaron a instalarse los puestos de artesanos, food trucks y stands gastronómicos. Según adelantó Pérez Olivero, los vecinos se irán acercando a lo largo de la mañana para disfrutar de un espacio preparado especialmente para acompañar esta doble celebración: el aniversario del pueblo y la fiesta que lo identifica.

El protagonista de la jornada será, nuevamente, el Criollito Asado. Este año, la elaboración de los fogones quedó en manos del Club Alumni, reconocido por su experiencia culinaria. Sus integrantes estarán a cargo de cocinar este clásico que convoca a cientos de visitantes y que representa uno de los sabores más tradicionales de la región.

Antes del inicio formal de la fiesta, las autoridades de Orense acompañarán el acto que Claromecó realizará por su aniversario. Luego, todos regresarán al predio local, donde a las 12:30 horas está previsto el acto protocolar por el aniversario de Orense y la apertura oficial de la Fiesta del Criollito.

La propuesta artística incluye espectáculos musicales de artistas de Orense, Claromecó y localidades cercanas. El cierre estará a cargo del grupo Toke Cumbiero, mientras que uno de los momentos destacados será la presentación de la Sinfónica de la Policía PBA. Su llegada es posible gracias a gestiones del vecino y policía Manuel Navarro, y aportará un show distinto por la presencia de instrumentos y repertorios poco habituales en encuentros festivos de la zona.

Pérez Olivero agradeció el acompañamiento de la comunidad e invitó a vecinos y visitantes a sumarse a una jornada que combina celebración, gastronomía y música. “Vamos a pasar un día muy lindo”, aseguró.

Volver