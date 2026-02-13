(audio) Orense: Enero positivo y los preparativos para el Carnaval

13 febrero, 2026 0

El delegado Municipal de Orense Julián Pérez Olivero habló con LU24 en referencia al fin de semana largo y la llegada del Carnaval.

En primer lugar, aseguró que “Desde el año pasado empezamos con esta idea de celebrar el Carnaval en nuestro Balneario, traeremos diferentes bandas y la presentación de Pancho Santarén”.

En referencia a la Temporada de Verano detalló que “este año notamos mucho movimiento de Tresarroyenses por nuestra localidad, desde el área de Turismo hicieron un gran trabajo, atrayendo la mayor cantidad de Turistas”.

“Además armaron un puesto en la entrada donde le consultaban a cada persona que ingresaba por que eligieron Orense para vacacionar, con esos datos logramos hacer una encuesta que refleja el crecimiento de nuestra localidad”.

“El gran número de turistas incrementaba los fin de semana, lo que si paso fue que el consumos estuvo muy bajo, preferían ahorrar ese gasto, hablaremos con nuestros comerciantes para saber su situación”, aclaró.

Caminos Rurales

Sobre el estado de los caminos rurales mencionó “la lluvia los ablandó, pero debemos esperar un tiempo más para hacer los retoques planeados, no queremos apurarnos y terminar empeorando la situación”

“Por otro lado la lluvia no fue pareja, llovió en algunas partes y en otras no cayó una gota, eso lo sienten cuando los transitas con el auto”, explicó.

“Una vez termine el Carnaval, cerraremos la temporada con el Concurso pesquero del Club Echegoyen, los esperamos a todos para disfrutar dicho evento deportivo”, finalizó.

Volver