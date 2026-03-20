(Audio) Oriana Kominko y Electrilindas, su exitosa PYME de mujeres electricistas

20 marzo, 2026 0

Una joven de Virreyes, Provincia de Buenos Aires, se quedó sin trabajo y decidió empezar a trabajar de electricista y luego, armo su propia PYME de mujeres electricistas, llamada “Electrilindas”.

Oriana Kominko en diálogo con FM Ilusiones, se refirió a su proyecto y dijo “todo empezó cuando me echaron del trabajo, con mi pareja estábamos armando nuestra casa, necesitaba ocupar mi cabeza en algo y decidí hacerme cargo de eso”.

“Me encantó la electricidad, en un primer momento me enseño mi suegro, luego hice un curso en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), actualmente estoy a punto de sacar una matrícula en COPYME”, contó.

“Quiero agradecerles a todas las chicas que son parte, como así tambien a Adri, por ayudarme en cada trabajo, salieron tantos y no daba abasto”, explicó y mencionó “antes trabajaba en una gráfica, actualmente doy clases de electricista para chicas”.

“Casi todos nuestros clientes son mujeres y eso nos ayuda, porque saben quienes somos”, aclaró y deseó “mi idea es que mi PYME llegue a toda la Provincia de Buenos Aires, luego a Córdoba y al país entero”.

“Nos ayudó muchísimo las redes, con eso obtuvimos más trabajo, además al no tener jefe puedo trabajar más tranquila”, enumeró y finalmente adelantó que “me gustaría incursionar en las redes, para explicar cómo hacer cada trabajo de una electricista”.

Volver