(audio) Ouwerkerk: “Tuvimos un gran 2025 y buscamos sostenerlo este año”

3 febrero, 2026

Juan Ouwerkerk presidente de la Cooperativa Alfa e integrante del Consorcio del Puerto Quequén en representación de CONINAGRO, habló con LU 24 para referirse al presente del puerto y dijo “venimos de un gran año de trabajo, batimos un nuevo récord al cargar 9 millones de toneladas”.

“Obviamente hubo complicaciones, la semana pasada exploto un silo de la Terminal Quequén, donde afortunadamente no tuvimos que lamentar victimas solo fueron daños materiales”.

“Los silos tienen 60 años, pese a que les hicimos mantenimiento, los últimos años dejamos de hacerlo, íbamos a retomar dicha tarea luego de finalizar la concesión de Terminal Quequén por 30 años más”, aseguró.

“Por otro lado, las terminales de cargar tienen las condiciones para aumentar la capacidad, pero tenemos un problema de logística por el mantenimiento de las rutas que atraviesan los camiones para llegar al Puerto”, resaltó.

En referencia al acompañamiento del Gobierno Nacional y Provincial Ouwerkerk mencionó “hay mucho para conversar sobre el tema, ambos deben dejar de lado la Política mezquina y avanzar con un plan integral de mejora para todos”.

“El récord del Puerto el año pasado, se logró gracias al trabajo de toda la zona, incluyendo a Tres Arroyos que aportó cerca del 30%”, enumeró.

“El acompañamiento de la lluvia en la cosecha de fina, esta faltando actualmente en la producción de gruesa, hay grandes pérdidas y rogamos que esto cambie para mejorar la situación”, afirmó.

“Nuestra idea para este año es sostener la producción, dependemos del clima los productores todos los años hacen su parte, pero si no llueve no hay producción y seguimos con la esperanza que esto cambie”, detalló.

“A futuro, debemos seguir trabajando en todos los temas, entre ellos la digitalización en el recorrido de cada camión, sumaremos radares en los barcos, todo esto con el fin de mejorar nuestro trabajo”, finalizó.

