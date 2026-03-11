(audio) Pablo Garate: “Comenzamos la obra de agua más trascendental y postergada de Tres Arroyos”

11 marzo, 2026 0

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, brindó detalles a LU24 sobre la puesta en marcha de lo que calificó como la obra más trascendental y postergada de la ciudad: la renovación integral de la red de agua corriente.

Tras gestiones directas ante el Ministerio de Infraestructura provincial, se confirmó que el 17 de abril se abrirá la licitación para la primera etapa del proyecto, que cuenta con un presupuesto superior a los 6.800 millones de pesos. Esta fase inicial contempla el recambio de 27.000 metros de cañería y 3.300 conexiones domiciliarias, priorizando la zona de la Plaza del Árbol, identificada por estudios técnicos como el sector más crítico debido a la antigüedad de los materiales, que en muchos casos datan de 1964.

Durante la entrevista, el jefe comunal explicó que el proyecto reemplazará los viejos caños de fibrocemento por material plástico moderno, eliminando las constantes pérdidas en las juntas que afectan la presión del suministro.

Garate subrayó que esta inversión estructural es posible gracias a la articulación con el gobernador Axel Kicillof y el ministro Gabriel Katopodis, reconociendo que la magnitud del costo hacía imposible su ejecución únicamente con fondos municipales. Asimismo, adelantó que se sumará un nuevo pozo de agua para abastecer los loteos de Parque Cabaña y la finalización de la cisterna provincial, lo que permitirá contar con una reserva estratégica ante eventuales cortes de energía.

En otro orden de temas, Garate analizó el desarrollo de la 57.ª edición de la Fiesta del Trigo, resaltando el éxito del desfile matutino y la masiva concurrencia a los espectáculos musicales, especialmente el show de Luck Ra.

El intendente destacó que, a pesar de la baja en el consumo general producto del contexto económico nacional, la fiesta logró sostenerse gracias a un apoyo récord del sector privado y a gestiones ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que financió parte de la infraestructura logística.

También puso en valor el trabajo de todas las áreas municipales en el orden y la limpieza del predio durante las cinco jornadas.

Finalmente, el mandatario se refirió a la situación social y económica que atraviesa el distrito, remarcando el esfuerzo del municipio para fortalecer el hospital público frente al deterioro de las prestaciones de seguridad social y el desempleo.

En cuanto a la infraestructura vial, aseguró que el municipio está gestionando la autorización de Vialidad Nacional para intervenir de manera directa en la ruta 228, ante el peligro que representa su actual estado de deterioro.

Garate concluyó enfatizando la necesidad de que la dirigencia política deje de lado las discusiones estériles para enfocarse en resolver los problemas reales de los vecinos de Tres Arroyos.

Volver