(audio) “Pagamos por un servicio que no tenemos”: el duro reclamo de Hernán Aguirre

12 mayo, 2026 0

Hernán Aguirre, presidente de la Junta Vecinal de Balneario Marisol, dialogó sobre la compleja situación que atraviesa la localidad tras el fuerte temporal y los problemas estructurales que afectan a sus habitantes.

El panorama inicial es preocupante, ya que el desborde del río provocó inundaciones de hasta 50 centímetros en zonas críticas como la calle Corrientes, dejando en evidencia la necesidad urgente de obras preventivas para proteger las viviendas de los aproximadamente 170 residentes estables y de los numerosos propietarios que eligen la villa para veranear.

El eje central del descontento vecinal radica en el deficiente servicio eléctrico prestado por la Cooperativa de Dorrego. Aguirre denunció cortes de luz casi diarios que afectan tanto la vida cotidiana como la actividad comercial de los paradores y restaurantes. Si bien la cooperativa justifica las interrupciones por factores climáticos y mantenimiento de líneas, la comunidad considera que el servicio es ineficiente en relación con su alto costo.

Ante esta inestabilidad, la Junta Vecinal advirtió que, de no mediar soluciones concretas en un tiempo prudencial, elevarán el reclamo formal ante el OCEBA, el organismo provincial de control energético.

Más allá de los problemas de infraestructura, que incluyen el deteriorado estado del camino que une Marisol con Oriente, la entrevista también mostró la cara solidaria de este centro turístico. Aguirre destacó el funcionamiento de la nueva escuela secundaria y lanzó un pedido a la audiencia para conseguir una bicicleta que falta para un grupo de alumnos que debe caminar varios kilómetros para estudiar.

De esta manera, el diálogo reflejó la realidad de un balneario que, si bien busca preservar la tranquilidad que lo diferencia de las grandes ciudades, lucha por obtener servicios básicos de calidad y soluciones definitivas a sus problemáticas crónicas.

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