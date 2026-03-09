(audio) Paniga y el día después de la Fiesta: “Estamos plenamente satisfechos”

El Director de Cultura Tomás Paniga realizó un balance inicial a pocas horas de finalizar la edición 57 de la Fiesta Provincial del Trigo.

“Ha sido un gran trabajo de equipo por parte de la Comisión y la Municipalidad; estamos muy contentos por las novedades que se agregaron este año y por los espectáculos que pudimos brindar”.

El cierre fue más de lo esperado, creo, pero fue lo que se merece la gente”, expresó y se refirió al show de drones, que fue presentado en el verano en la costa “y que fue la sorpresa de la Fiesta”.

“La presencia de los artistas locales que se presentaron en todo el predio era fundamental, por el trabajo constante que realizan con nosotros todo el año”, agregó y sostuvo que “fue una gran Fiesta, es mi quinta vez y la primera como director de Cultura. Estamos con satisfacción plena, muy contento por la participación de la gente y de nuestros artistas; ya estamos trabajando para la que viene”.

