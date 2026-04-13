(audio) Paola Salerno detalló el plan de obras y el avance del recambio de la red de agua

13 abril, 2026 0

La Secretaria de Planeamiento Urbano de Tres Arroyos, Paola Salerno, brindó detalles a LU24 sobre la actualidad de la infraestructura en el distrito y manifestó su preocupación por la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional.

La funcionaria explicó que proyectos emblemáticos como el Polo Educativo y la puesta en marcha de las aulas tecnológicas en el Parque Industrial se encuentran totalmente detenidos. Según indicó, la falta de equipamiento y de financiamiento externo obliga a la administración local a replantear las prioridades para no detener el crecimiento de la ciudad.

Ante este complejo escenario, Salerno destacó que el municipio ha decidido avanzar con fondos propios en trabajos críticos para la comunidad. Un ejemplo de esto es el desarrollo de la obra pluvial en la intersección de Ameghino y Liniers, en la zona de Olimpo, una intervención que se financia íntegramente con recursos municipales. La arquitecta subrayó que, aunque el apoyo de la Provincia de Buenos Aires sigue presente en ciertos proyectos, la “pata faltante” de la Nación exige un esfuerzo económico extraordinario por parte de la comuna.

Uno de los hitos más importantes para la gestión actual es el recambio de la red de agua potable, que alcanzará a una cuarta parte de la planta urbana.

Salerno confirmó que ya se realizó la licitación con la visita de 21 empresas interesadas en ejecutar la obra, coordinada junto a personal de la DIPAC. Al respecto, llevó tranquilidad a la población al explicar que el proyecto contempla la instalación de nuevas bocas de servicio antes de anular el sistema antiguo, lo que permitirá que los vecinos sigan contando con suministro de agua durante el transcurso de los trabajos.

Por otro lado, la Secretaría ha intensificado los controles sobre las empresas de telecomunicaciones tras detectar irregularidades en el pago de cánones y en el tendido de cables. La funcionaria señaló que se está exigiendo a firmas como Telefónica la presentación de planos con geolocalización precisa de cada poste para evitar interferencias con otros servicios esenciales, como las cañerías de gas.

Este control de policía municipal busca organizar el espacio público y responder a las inquietudes de los vecinos sobre la ubicación de la infraestructura en las veredas.

Finalmente, se refirió a la recuperación del histórico edificio de La Previsión. Tras completar la reparación del techo respetando las tejuelas originales para preservar su valor patrimonial, el municipio intervendrá ahora en el espacio público mediante el arreglo de las veredas y la reforestación de la zona.

Salerno destacó la voluntad de los propietarios privados para trabajar en conjunto con la Comisión de Patrimonio Municipal, con el objetivo final de refuncionalizar los servicios internos y devolverle la vida a un inmueble que definió como un sentimiento especial para toda la comunidad de Tres Arroyos.

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