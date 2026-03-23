(audio) Perico Medina y el reconocimiento a Garzón: “son cosas que reafirman la lucha”

23 marzo, 2026 0

El exjuez Baltasar Garzón está en la Argentina para participar de los actos por los 50 años de la última dictadura cívico-militar. Recibió el reconocimiento “Alberto Pedroncini” por parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), una estatuilla que diseña desde hace varios años el artesano tresarroyense Pedro “Perico” Medina, quien fue el encargado de entregársela.

Sobre la obra, comentó a LU 24 que “es un trabajo que hacemos desde el año 2003 para destacar a personalidades que se han destacado, y fue Pancho Torremare que en su momento me contrató: está realizada en cobre, con tres cuerpos que se entrelazan formando un espacio que nos remiten al pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, sobre una base de madera donde va grabado el nombre del premio y su destinatario”.

“La relevancia que tiene este premio es el nombre de Alberto Pedroncini”, sostuvo y luego se refirió al momento en el que le tocó entregar la misma a Garzón, en un acto íntimo, con unas 50 personas presentes en el lugar: “Fue algo raro, porque soy artesano y me muevo en otro ámbito, y no fue solo estar presente sino porque me tocó entregarle el mismo a Garzón, tal vez un poco intimidante ante semejante auditorio”.

“Fue un acto con muchos referentes de la lucha por Memoria Verdad y Justicia, un momento para la charla de Garzón quien habló sobre todos los temas que se le preguntaron, son cosas que a uno le cargan las pilas y lo reafirman en la lucha, a 24 horas del aniversario del Golpe, a 50 años del aniversario del Golpe, y en un contexto donde parece que los dinosaurios quieren reaparecer”.

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